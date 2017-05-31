Президент США расстроен работой американских СМИ со "лживыми" источниками

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп всерьез расстроен ситуацией в американских СМИ, которые передают информацию, поступающую из "лживых", "анонимных" источников.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Причина, по которой президент расстроен, это то, что продолжается неверная информация, которая базируется на лживых источниках снова и снова. И я думаю, что это проблема", — сказал Спайсер.