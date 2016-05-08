​Президент США: " Расизм все еще присутствует, сохраняется неравенство"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Проявления расизма и социального неравенства до сих пор наблюдаются в американском обществе. Об этом в субботу заявил президент США Барак Обама, выступая на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам расположенного в Вашингтоне Говардского университета. "Расизм все еще присутствует. Сохраняется неравенство", - сказал он.

Как передает Report, об этом сообшает ТАСС. "Наша экономика после кризиса оправилась успешнее любой другой в мире. Но все еще есть люди среди представителей всех рас, которые продолжают страдать, которые по-прежнему не могут найти работу, достаточно оплачиваемую, чтобы платить за свет, накопить на пенсию. У нас все еще сохраняется значительный расовый разрыв в плане экономических возможностей", - отметил президент США. Он указал, что хотя общий уровень безработицы в стране составляет 5%, среди темнокожего населения эта цифра достигает почти 9%.

Тем не менее, по словам Обамы, афроамериканское население страны сегодня живет в гораздо лучших условиях, чем несколько десятилетий назад. Афроамериканцы занимают ключевые позиции в шоу-бизнесе, торговле, являются мэрами, членами конгресса и "президентами Соединенных Штатов".