​Президент США продлил санкции против Сирии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама продлил санкции против Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

В качестве причины продления санкций Обама назвал "жестокую войну" режима с народом Сирии. Президент подчеркнул, что гражданская война внутри страны грозит дестабилизацией не только самой страны, но и всего региона.

Обама также отметил предполагаемые попытки руководства страны получить химическое и бактериологическое оружие, нарушения прав человека и вмешательство в дела Ливана.