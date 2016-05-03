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    ​Президент США продлил санкции против Сирии

    Об этом сообщил Белый дом

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама продлил санкции против Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

    В качестве причины продления санкций Обама назвал "жестокую войну" режима с народом Сирии. Президент подчеркнул, что гражданская война внутри страны грозит дестабилизацией не только самой страны, но и всего региона.

    Обама также отметил предполагаемые попытки руководства страны получить химическое и бактериологическое оружие, нарушения прав человека и вмешательство в дела Ливана.

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