Президент США призвал американцев не бояться мигрантов

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама призвал граждан страны не бояться иммигрантов, поскольку они делают Америку сильнее.

Как передает Report, об этом сообшает РИА Новости.

«Они (иммигранты) сформировали наш характер и сделали нас сильнее… Мое твердое убеждение в том, что иммиграции не надо бояться. Нас делают американцами общие идеалы, что все мы созданы равными, что у всех у нас есть возможности сделать свою жизнь такой, какой мы хотим», — заявил президент США, выступая со специальным обращением.