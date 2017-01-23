Президент США пригласил Нетаньяху посетить Вашингтон

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приглашение на встречу в Вашингтоне в февралей.
Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.
Сообщается, что окончательное решение по дате встречи будет принято в ближайшее время.
Первый телефонный разговор лидеров двух стран состоялся после инаугурации Трампа.
Ранее сообщалось, что Израиль согласен провести прямые двусторонние переговоры с Палестиной.
News DepartmentАвтор новости
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