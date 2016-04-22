Президент США прибыл в Великобританию

Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в четверг вечером прибыл в Великобританию, где у него запланированы встречи с королевой Елизаветой Второй и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Как передает Report, на четверг у Обамы, прилетевшего из Саудовской Аравии, никаких мероприятий в программе не значится.

В пятницу в первой половине дня вместе с супругой Мишель он отправится в Виндзор, на обед к королеве и ее супругу герцогу Эдинбургскому Филипу. Обама станет первым зарубежным лидером, удостоившимся чести поздравить королеву с юбилеем. В четверг Елизавете Второй исполнилось 90 лет.

После обеда Обама вернется в Лондон, где проведет двусторонние переговоры с премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном. Основными темами дискуссии станут борьба с террористической группировкой ИГИЛ, совместные действия в Афганистане, ответные шаги на российскую агрессию на Украине и также экономические вопросы.

Однако, самой важной для Великобритании темой обсуждения, как ожидается, станет предстоящий 23 июня референдум о членстве страны в ЕС. Обама не раз высказывался в пользу сохранения Великобритании в составе Евросоюза, за что подвергался критике евроскептиков, самый влиятельный из которых – мэр Лондона и гражданин США Борис Джонсон. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

Вечером президент США с супругой отправятся в Кенсингтонский дворец на ужин, который для них устраивают внук королевы и будущий наследник престола принц Уильям, его супруга Кейт и брат принц Гарри.