​Президент США попросит Конгресс применить силу против ИГИЛ

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В ходе ежегодного послания Конгрессу президент Барак Обама заявил о планах попросить парламентариев о разрешении применить военную силу против "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

"Мы едины со всеми людьми, которым угрожают террористы: от школы в Пакистане до улиц Парижа", — заявил президент.

Как передает Report, он отметил совместные усилия ряда стран в борьбе против террористов в Афганистане. Президент призвал такими же методами, с помощью разных союзников, побороть ИГИЛ.

Обама подытожил фрагмент своей речи, посвященный ИГИЛ, заявлением о необходимости применить военную силу против радикалов.