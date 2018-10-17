Президент США обсудил с принцем Саудовской Аравии исчезновение журналиста

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, тот заверил американского лидера, что расследует исчезновение журналиста Джамаля Кашикчи в Турции и "ответы появятся скоро".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп написал в своём Twitter.

"Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который полностью отрицал любую осведомлённость о том, что происходило в их турецком консульстве. Он был во время звонка с госсекретарем США Майком Помпео и сказал мне, что он уже дал старт и будет быстро, всесторонне и полно исследовать этот вопрос. Ответы скоро появятся", — написал Трамп.

Трампа также спросили в интервью Fox Business Network, какие меры он предпримет, если подтвердится версия убийства Кашикчи.

"Это зависит от того, знали ли король (Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд) или наследный принц об этом — во-первых, от того, что случилось, во-вторых, от того, знали ли они об этом. Если они знали об этом, это было бы плохо", — сказал Трамп, который ранее грозил "суровым наказанием", если подтвердится версия убийства журналиста.