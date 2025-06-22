Президент США обратится к нации после ударов по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации из Белого дома в 22:00 по местному (06:00 по бакинскому) времени.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации из Белого дома в 22:00 по местному (06:00 по бакинскому) времени.

Как передает Report , об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Я выступлю с обращением к нации в 10 вечера в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране", - указал Трамп.

Он назвал этот удар "историческим моментом" для США, Израиля и всего мира.

"Иран теперь должен согласиться прекратить эту войну", - добавил президент.

Ранее Трамп заявил об успешных ударах по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.