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Президент США обратится к нации после ударов по ядерным объектам Ирана

Президент США обратится к нации после ударов по ядерным объектам Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации из Белого дома в 22:00 по местному (06:00 по бакинскому) времени.
Другие страны
22 июня 2025 г. 04:37
Президент США обратится к нации после ударов по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации из Белого дома в 22:00 по местному (06:00 по бакинскому) времени.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Я выступлю с обращением к нации в 10 вечера в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране", - указал Трамп.

Он назвал этот удар "историческим моментом" для США, Израиля и всего мира.

"Иран теперь должен согласиться прекратить эту войну", - добавил президент.

Ранее Трамп заявил об успешных ударах по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Версия на азербайджанском языке Tramp İranın nüvə obyektlərinə zərbələrdən sonra xalq müraciət edəcək

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