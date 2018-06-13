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    Президент США: Иран начал выводить своих людей из Сирии и Йемена

    Иран уже не та страна, которой он был ещё три-четыре месяца назад, когда они были гораздо смелее

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп отметил, что Иран после выхода Вашингтона из "ядерного соглашения" начал кампанию по выводу своих людей из Сирии и Йемена.

    Как передает Report, об этом передаёт телеканал Fox News.

    "Думаю, что Иран изменился. Я не думаю, что Иран теперь так смотрит в сторону Средиземного моря, Сирии, Йемена. Они начинают выводить людей из Сирии, из Йемена. Это уже совсем другое дело", — сказал президент США.

    Также Трамп добавил, что "Иран уже не та страна, которой он был ещё три-четыре месяца назад, когда они были гораздо смелее".

    Напомним, Вашингтон обвиняет Тегеран в военной помощи правительству Сирии и повстанцам-хуситам в Йемене. В мае Трамп заявил о выходе США из соглашения с Ираном, которое ограничивает иранские ядерные.

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