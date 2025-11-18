Президент США допустил возможность сделки с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что открыт к возможной договоренности с Ираном.

Как передает Report, американский лидер высказал свою позицию на встрече с саудовским кронпринцем Мухаммед бен Сальманом в Белом доме.

Он отметил, что стороны уже приступили к обсуждениям по данной теме.

"Между прочим, Иран желает заключить сделку. Я готов заявить, что они отчаянно желают заключить ее. Я абсолютно открыт для этого. Мы ведем с ними переговоры по запуску этого процесса", - сказал Трамп.