Президент США допустил возможность сделки с Ираном
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 22:51
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что открыт к возможной договоренности с Ираном.
Как передает Report, американский лидер высказал свою позицию на встрече с саудовским кронпринцем Мухаммед бен Сальманом в Белом доме.
Он отметил, что стороны уже приступили к обсуждениям по данной теме.
"Между прочим, Иран желает заключить сделку. Я готов заявить, что они отчаянно желают заключить ее. Я абсолютно открыт для этого. Мы ведем с ними переговоры по запуску этого процесса", - сказал Трамп.
