    Президент США допустил возможность сделки с Ираном

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 22:51
    Президент США допустил возможность сделки с Ираном

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что открыт к возможной договоренности с Ираном.

    Как передает Report, американский лидер высказал свою позицию на встрече с саудовским кронпринцем Мухаммед бен Сальманом в Белом доме.

    Он отметил, что стороны уже приступили к обсуждениям по данной теме.

    "Между прочим, Иран желает заключить сделку. Я готов заявить, что они отчаянно желают заключить ее. Я абсолютно открыт для этого. Мы ведем с ними переговоры по запуску этого процесса", - сказал Трамп.

