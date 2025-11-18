İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Tramp: İran ABŞ ilə saziş bağlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 22:58
    Tramp: İran ABŞ ilə saziş bağlamaq istəyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla mümkün sazişə açıq olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salmanla görüşdə mövqeyini bildirib.

    O qeyd edib ki, tərəflər artıq bu mövzuda müzakirələrə başlayıblar. "Yeri gəlmişkən, İran saziş bağlamaq istəyir. Mən də bəyan etməyə hazıram ki, onlar saziş bağlamağa can atırlar. Mən buna tam açıqam. Bu prosesi başlamaq üçün onlarla danışıqlar aparırıq", - Tramp deyib.

