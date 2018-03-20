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    Президент США Дональд Трамп поздравил Путина с победой

    Президенты двух стран также обсудили Сирию и Украину

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника в Белом доме.

    Согласно сообщению пресс-службы Кремля, президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, в ходе беседы лидеры двух стран высказались за координацию усилий по ограничению гонки вооружений, развитие взаимодействия, в том числе, по стратегической стабильности и борьбе с терроризмом.

    Президенты двух стран также обсудили Сирию и Украину.

    "Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", — говорится в сообщении.

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