Президент США Дональд Трамп поздравил Путина с победой

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника в Белом доме.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, в ходе беседы лидеры двух стран высказались за координацию усилий по ограничению гонки вооружений, развитие взаимодействия, в том числе, по стратегической стабильности и борьбе с терроризмом.

Президенты двух стран также обсудили Сирию и Украину.

"Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", — говорится в сообщении.