Президент США договорился с лидерами ЕС о продлении антироссийских санкций

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама договорился с европейскими лидерами о продлении антироссийских санкций из-за ситуации на востоке Украины и в Сирии, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Во встрече, которая прошла в Берлине, приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Барак Обама, лидер Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава совета министров Италии Маттео Ренци и председатель правительства Испании Мариано Рахой.

Политики решили, что санкции против России будут действовать вплоть до выполнения минских соглашений.