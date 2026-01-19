Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Совета Евросоюза созывает экстренный саммит по Гренландии

    Президент Совета Евросоюза созывает экстренный саммит по Гренландии

    Учитывая важность последних событий и в целях дальнейшей координации, я принял решение созвать в ближайшие дни внеочередное заседание Европейского совета.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом поздно вечером в воскресенье объявил президент Европейского совета Антониу Кошта в своем аккаунте Х.

    Кошта созвал внеочередное заседание Европейского совета после воскресной встречи в Брюсселе послов стран ЕС.

    По сообщению источников в ЕС, встреча может пройти в четверг 22 января, причем главы стран и правительств должны прибыть в Брюссель лично.

    По словам президента Совета ЕС, консультации с государствами-членами по поводу последних событий в Гренландии подтвердили твердую приверженность стран Евросоюза поддержке и солидарности с Данией и Гренландией и уверенности в том, что введение тарифов, заявленных американским лидером подорвет трансатлантические отношения и будет несовместимо с торговым соглашением между ЕС и США.

