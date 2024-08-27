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Президент Словакии впервые встретился с Фицо после покушения

Президент Словакии впервые встретился с Фицо после покушения Президент Словакии Петер Пеллегрини впервые провел официальную встречу с премьер-министром республики Робертом Фицо после покушения, произошедшего 15 мая этого года.
Другие страны
27 августа 2024 г. 19:30
Президент Словакии впервые встретился с Фицо после покушения

Президент Словакии Петер Пеллегрини впервые провел официальную встречу с премьер-министром республики Робертом Фицо после покушения, произошедшего 15 мая этого года.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство TASR.

"Это первая официальная встреча с господином премьером Робертом Фицо после майского покушения на него, - привело агентство слова президента. - Нападение на главу правительства стало атакой на демократию в Словакии".

Согласно информации, Пеллегрини, Фицо и исполняющий обязанности спикера словацкого Национального совета (парламента) Петер Жига подпишут 1 сентября совместное заявление по вопросам внешней политики республики. В документе будет декларироваться единый подход разных ветвей власти к решению международных проблем.

"Мы четко будем декларировать, где (в каких международных организациях и объединениях - ред.) место Словакии, какую внешнюю политику мы хотим реализовывать. Мы продемонстрируем единство в подходе, чтобы в этом не было сомнений", - сказал Пеллегрини.

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Версия на английском языке Slovakian president meets Fico for first time since assassination attempt

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