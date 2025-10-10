Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Президент Словакии настаивает, что его страна должна участвовать в "стене дронов"

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 20:24
    Президент Словакии настаивает, что его страна должна участвовать в стене дронов

    Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что его страна должна быть частью будущей системы защиты против дронов на восточном фланге Европейского Союза - "стены дронов".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TASR.

    "Словакия должна быть частью этого проекта. Восточное крыло должно быть защищено как единое целое, там не может быть никакой паузы или пробела", – сказал он.

    По мнению президента Словакии, для этого можно использовать знания и опыт Украины в противодействии беспилотникам.

    "Кажется, что вместо дорогих и чрезвычайно недоступных технических средств мы могли бы использовать вполне доступные по цене решения украинских производителей этих систем, которые могли бы помочь по крайней мере в выявлении возможного проникновения дронов на нашу территорию. Затем, конечно, вторая часть – это уничтожение или сбивание такого дрона", – сказал Пеллегрини.

    "Стена дронов" Словакия Украина российско-украинская война

    Последние новости

    21:02
    Фото

    Участники CIDC-2025 ознакомились с выставкой по кибербезопасности

    ИКТ
    20:41
    Видео

    В США произошел мощный взрыв на заводе оборонной компании, есть погибшие

    Другие страны
    20:40
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Внутренняя политика
    20:24

    Президент Словакии настаивает, что его страна должна участвовать в "стене дронов"

    Другие страны
    20:18

    Рашад Набиев обсудил с еврокомиссаром Кос перспективы Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    20:01

    Азербайджан поприветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе

    Внешняя политика
    19:56

    Мелания Трамп заявила, что контактирует с Путиным напрямую по вопросу украинских детей

    Другие страны
    19:51

    Украина и Финляндия договорились о координации в рамках "Коалиции желающих"

    Другие страны
    19:46

    Южная Корея вызвала посла Камбоджи

    Другие страны
    Лента новостей