Президент Словакии настаивает, что его страна должна участвовать в "стене дронов"

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что его страна должна быть частью будущей системы защиты против дронов на восточном фланге Европейского Союза - "стены дронов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на TASR.

"Словакия должна быть частью этого проекта. Восточное крыло должно быть защищено как единое целое, там не может быть никакой паузы или пробела", – сказал он.

По мнению президента Словакии, для этого можно использовать знания и опыт Украины в противодействии беспилотникам.

"Кажется, что вместо дорогих и чрезвычайно недоступных технических средств мы могли бы использовать вполне доступные по цене решения украинских производителей этих систем, которые могли бы помочь по крайней мере в выявлении возможного проникновения дронов на нашу территорию. Затем, конечно, вторая часть – это уничтожение или сбивание такого дрона", – сказал Пеллегрини.