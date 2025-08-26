Президент Сирии заявил, что является главной жертвой ИГ

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа опроверг заявления о своей принадлежности к движению "Братья-мусульмане" и назвал себя "главной жертвой террористической организации ИГ".

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на кувейтскую газету "Аль-Нахар".

Аш-Шараа отметил, что все националистические и исламистские идеологии в регионе потерпели крах.

По его словам, любые сепаратистские призывы внутри страны останутся лишь мечтами, а возможные договоренности с курдами и жителями провинции Сувейда должны обсуждаться исключительно в рамках единства Сирии.

Сирийский лидер подчеркнул, что политика Дамаска "основана на терпимости, а не на мести".

Отвечая на вопрос о нормализации отношений с Израилем, аш-Шараа заявил, что это станет возможным только с возвращением Голанских высот и выполнением соглашения от 1974 года.

"Без выполнения этих условий не может быть и речи о мирном соглашении", - добавил он.