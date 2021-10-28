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Президент Сирии: Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны

Президент Сирии: Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны Поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны и новые поражения.
Другие страны
28 октября 2021 г. 00:24
Президент Сирии: Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны
Башар Асад

Поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны и новые поражения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

"Мы должны предполагать, что после поражения США в Афганистане и Ираке... будут новые войны и поражения", - сказал Асад, выступая перед офицерами - выпускниками курсов высшего командования и штаба сирийской армии.

Сирийский лидер отметил, что начиная с 2011 года страна потеряла в войне десятки тысяч погибшими и ранеными, однако "политическая война" против нее была не в пример "опаснее традиционной". Тем не менее, указал Асад, армия сохранилась благодаря вере народа в ее защищающую силу.

"До скорой встречи на полях сражений", - сказал президент Сирии, обращаясь к присутствующим по завершению своего выступления.

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