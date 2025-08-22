О нас

Президент Сербии призвал протестующих к обсуждению будущего страны

22 августа 2025 г. 18:17
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу призвал участников протестов в сербских городах к диалогу.

Как передает Report, слова президента страны приводит белградская радиостанция B92.

"Сербия должна решать проблемы демократическим диалогом, а не насилием. Я призываю тех, кто блокирует дороги, к дискуссии, на общественные дебаты относительно видения ситуации. Мы обсудим наши планы и программы на будущее, и все, как один, осудим насилие на улицах", - сказал он.

Протесты в Сербии начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.

Обстановка в городах Сербии обострилась на прошлой неделе. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они крушат штаб-квартиры правящей Сербской прогрессивной партии, идут на противостояние с полицией, блокируют дороги.

