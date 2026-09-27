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    Президент Сербии Александар Вучич объявил об отставке

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 22:16
    Президент Сербии Александар Вучич объявил об отставке

    Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке.

    Как сообщает Балканское бюро Report, в своем обращении, в котором объявил об отставке, Вучич заявил: "Сегодня тот день, когда я объявляю о своей отставке", отметив, что в последний раз обращается к гражданам в качестве президента Сербии.

    "Уважаемые граждане, сегодня тот день, когда я объявляю о своей отставке, и, обращаясь к вам в последний раз в качестве президента Республики Сербия, я постараюсь не утомлять вас цифрами", - сказал Вучич.

    Он отметил, что часть своего выступления прочитает по письменному тексту, а оставшуюся часть изложит, исходя из собственных мыслей.

    "Настал момент принятия решения. История учит нас, что прогресс никогда не достигается случайно. Он достигается благодаря трудным решениям, ответственности человека перед собственной совестью и решимости двигаться вперед", - подчеркнул президент Сербии.

    В своем выступлении Вучич, ссылаясь на слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, заявил, что после многих лет пребывания во главе государства прогресс редко достигается с желаемой скоростью, а управление означает принятие трудных решений и несение ответственности за каждое решение.

    Он также поблагодарил граждан, заявив, что они дважды оказали ему большое доверие, и рассказал о "новой главе", которая ожидает Сербию.

    Отметим, что Вучич победил в первом туре президентских выборов 2017 года, набрав 55,08% голосов. Его второй президентский срок начался в 2022 году и в обычном порядке должен был завершиться в 2027 году.

    Согласно Конституции Сербии, полномочия президента будет исполнять бывшая председатель Национальной ассамблеи Ана Брнабич. Президентские выборы должны быть проведены в течение трех месяцев со дня отставки главы государства.

    Вучич заявил, что между завершением парламентских выборов и объявлением президентских выборов пройдет более месяца, поскольку избирательная кампания продлится более короткий срок.

    Александар Вучич Отставка президента Сербия
    Serbiya Prezidenti vəzifəsindən istefa verib
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