Президент Сенегала: ЕС не должен дискриминировать беженцев из Африки

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз должен справедливо относиться к беженцам из Африки и рассматривать их на равных с беженцами из других регионов, считает президент Сенегала Маки Салл, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Нам нужен не только общий подход к контролю за миграционными потоками, но также необходимо справедливое отношение к мигрантам с юга, (такое же) как к мигрантам из других районов. Мы считаем, что каким бы ни был статус мигранта, отношение должно быть одинаковым", — сказал сенегальский лидер журналистам перед саммитом ЕС-Африка в Валетте по вопросам миграции.

Отвечая на вопрос о его отношении к вопросам возвращения нелегалов на родину, на чем настаивает ЕС, Салл заявил, что "реадмиссия — это трудный вопрос".

"Мы не можем вести такое обсуждение, по крайней мере, с позиции Европы. Потому что наши граждане иногда бросают вызов смерти и в крайне ужасных условиях пересекают пустыни, Средиземное море, тысячи людей гибнут, кого-то спасают. Я думаю, что с теми, кто уже в Европе, нужно вести искренний разговор или даже предоставить разрешение (на проживание)", — заявил президент Сенегала.