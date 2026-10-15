Нидерланды призвали страны ЕС усилить поддержку Украины

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал лидеров Евросоюза усилить поддержку Украины.

Как передает Report, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил журналистам на двухдневном заседании Европейского совета.

"Призываю всех европейских лидеров усилить поддержку – финансовую, военную и прочую, – поскольку многие европейские страны оказывают Украине недостаточную помощь. Нам следует активизировать усилия, чтобы гарантировать победу Украины в этой бессмысленной войне", – заявил премьер-министр Нидерландов.