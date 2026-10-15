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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Нидерланды призвали страны ЕС усилить поддержку Украины

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 11:27
    Нидерланды призвали страны ЕС усилить поддержку Украины

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал лидеров Евросоюза усилить поддержку Украины.

    Как передает Report, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил журналистам на двухдневном заседании Европейского совета.

    "Призываю всех европейских лидеров усилить поддержку – финансовую, военную и прочую, – поскольку многие европейские страны оказывают Украине недостаточную помощь. Нам следует активизировать усилия, чтобы гарантировать победу Украины в этой бессмысленной войне", – заявил премьер-министр Нидерландов.

    Роб Йеттен Российско-украинский конфликт Европейский совет
    Niderland Aİ ölkələrini Ukraynaya dəstəyi gücləndirməyə çağırıb
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