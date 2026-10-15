Нидерланды призвали страны ЕС усилить поддержку Украины
Другие страны
- 15 октября, 2026
- 11:27
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Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал лидеров Евросоюза усилить поддержку Украины.
Как передает Report, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил журналистам на двухдневном заседании Европейского совета.
"Призываю всех европейских лидеров усилить поддержку – финансовую, военную и прочую, – поскольку многие европейские страны оказывают Украине недостаточную помощь. Нам следует активизировать усилия, чтобы гарантировать победу Украины в этой бессмысленной войне", – заявил премьер-министр Нидерландов.
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