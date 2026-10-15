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    Niderland Aİ ölkələrini Ukraynaya dəstəyi gücləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:40
    Niderland Aİ ölkələrini Ukraynaya dəstəyi gücləndirməyə çağırıb

    Niderlandın Baş naziri Rob Yetten Avropa İttifaqının (Aİ) liderlərini Ukraynaya dəstəyi gücləndirməyə çağırıb.

    "Report"un "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən verdiyi xəbərə görə, o, bunu Aİ Şurasının ikigünlük iclasında jurnalistlərə bəyan edib.

    "Bütün Avropa liderlərini maliyyə, hərbi və digər sahələrdə dəstəyi gücləndirməyə çağırıram. Çünki bir çox Avropa ölkəsi Ukraynaya kifayət qədər yardım göstərmir. Ukraynanın bu mənasız müharibədə qalib gəlməsini təmin etmək üçün səylərimizi artırmalıyıq", – Baş nazir bəyan edib.

    Rob Yetten Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Avropa İttifaqı (Aİ) Niderland krallığı
    Нидерланды призвали страны ЕС усилить поддержку Украины
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