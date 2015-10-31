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    ​Президент Румынии шокирован произошедшем в ночном клубе Бухареста

    Это очень грустный момент для всех нас

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что шокирован и глубоко опечален произошедшем в ночном клубе в столице страны Бухаресте.

    Как передает Report, об этом он написал в своем фейсбуке.

    «Это очень грустный момент для всех нас, для нашей нации и для меня лично», — написал он. Глава государства отметил, что выражает сострадание и солидарность семьям тех, кто так или иначе пострадал в результате трагедии.

    По его словам, все те, кто задействован в спасательной операции, обеспечат полную поддержку и необходимую помощь. «Я призываю вас верить, что ответственные институты принимают все меры для того, чтобы пресечь дальнейшее ухудшение ситуации», — добавил Йоханнис.

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