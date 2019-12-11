​Президент Румынии лишил 12 человек государственных наград

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в среду указы об отзыве государственных наград у 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает администрация главы государства.

Ранее Йоханнис сообщил журналистам, что решил отозвать государственные награды у всех лиц, осужденных за уголовные преступления.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в среду, 11 декабря, указы об отзыве государственных наград", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.

Ордена "Звезда Румынии" были лишены экс-премьер Адриан Нэстасе, осужденный за коррупцию, Георге Букур - бывший член Верховного суда кассации и юстиции, лишенный свободы на два года и четыре месяца за извлечение выгоды из влияния, бывший сенатор Мирон Митря, осужденный за взятку, бывший замглавы Управления государственных инвестиций и приватизации Михай Муча, которого осудили из-за организации преступной группировки, а также распространения служебных секретов.

Орден "Верная служба" был отозван у пяти человек, в их число вошли бывший директор Института исследования питания Георге Менчиникопски, экс-депутат Емилиан Кутян, бывший евродепутат Адриан Северин, экс-сенатор Дан Войкулеску, а также бывший директор энергетического комплекса Турчень Ионел Манцог.

Ордена "За заслуги" лишились экс-депутат Мирча Мунтян, бывший мэр города Бая Маре и экс-глава Государственного строительного инспектората Ирина Жиану.