Президент России уволил десять генералов в ряде силовых структур

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин уволил с военной службы десять генералов различных силовых ведомств, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В частности, президент освободил от должности главу чеченского управления Следственного комитета Сергея Девятова, замруководителя московского главка СК Алексея Зязева и руководителя аппарата МЧС Роберта Киреева.

Путин также назначил нового замначальника антикоррупционного главка МВД, им стал полковник Владислав Горкавцев.