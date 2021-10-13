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Президент России провел встречу с главами спецслужб стран СНГ

Президент России провел встречу с главами спецслужб стран СНГ Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел встречу с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве.
Другие страны
13 октября 2021 г. 20:15
Президент России провел встречу с главами спецслужб стран СНГ
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел встречу с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"В рамках работы совещательного органа состоялась встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.

В заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"На встрече рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте деструктивного воздействия коллективного Запада на наши государства и попыток насильственного насаждения "демократии" извне", - говорится в пресс-релизе.

Главы специальных ведомств пришли к единому мнению, что указанные процессы направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах СНГ, носят скоординированный и целенаправленный характер. Кураторами привлекаемых к этому неправительственных и международных организаций являются западные спецслужбы. В этой связи договорились о необходимости активизации совместных усилий для противодействия этим процессам, отмечается в сообщении.

Участники заседания условились также согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации угроз, исходящих из Афганистана и связанных с распространением терроризма и притоком беженцев в соседние страны.
В принятом по итогам заседания меморандуме зафиксировано намерение партнерских спецслужб расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности государств СНГ, указывается в пресс-релизе.

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Версия на английском языке Russian president addresses heads of CIS special services in Moscow

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