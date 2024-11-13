Президент РФ провел телефонный разговор с председателем Совета министров Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля содержание беседы.

Согласно информации, в ходе беседы была подчеркнута важность продолжения тесной координации в ОПЕК+.

Кроме того, стороны обсудили сложную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В Кремле подчеркнули, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.