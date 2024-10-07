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Президент РФ 11 октября совершит визит в Туркменистан

Президент РФ 11 октября совершит визит в Туркменистан Президент РФ Владимир 11 октября совершит рабочий визит в Туркменистан и посетит Ашхабад.
Другие страны
7 октября 2024 г. 18:39
Президент РФ 11 октября совершит визит в Туркменистан

Президент РФ Владимир 11 октября совершит рабочий визит в Туркменистан и посетит Ашхабад.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"11 октября президент посетит с рабочим визитом Ашхабад, в соответствии с приглашением президента Туркменистана", - сказал он.

По его словам, там Путин примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основа мира и развития", который посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Среди приглашенных лидеров стран - президенты Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители ряда других стран.

""Туркменские коллеги считают, что это мероприятие может стать политической, мировоззренческой и нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога, трибуной для изложения конструктивных позиций, точек зрения о судьбах мира, состояния нынешних глобальных, политических, культурных, экономических и гуманитарных связей и их тенденций в перспективе", - указал Ушаков.

По его словам, ожидается, что на пленарном заседании приглашенные лидеры стран выступят со своими заявлениями. Отмечается, что у Владимира Путина в Ашхабаде также планируется встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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Версия на английском языке Russian president to visit Turkmenistan on October 11
Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti oktyabrın 11-də Türkmənistana səfər edəcək

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