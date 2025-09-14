Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Президент Польши согласился с пребыванием в стране войск НАТО

    Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в республике войск стран - членов НАТО.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Бюро национальной безопасности Польши.

    "Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша компонента иностранных войск государств - членов Организации Североатлантического договора в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции Eastern Sentry ("Восточный часовой")", - говорится в сообщении.

