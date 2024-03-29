Президент Польши Дуда подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом сообщили в канцелярии президента.

Приостановление действия договора приведет к тому, что Варшава останется формальной стороной соглашения, но не будет выполнять его положения.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015 году Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.