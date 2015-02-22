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    Президент Польши выступил за введение миротворцев в Донбасс

    Речь об этом шла во время встречи Коморовского с Порошенко в Киеве

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Польши Бронислав Коморовский поддержал инициативу своего украинского коллеги Петра Порошенко о введении миротворческого контингента на восток Украины.

    Report со ссылкой на издание Газета.Ru сообщает, что речь об этом шла во время встречи Коморовского с Порошенко в Киеве.

    "Президент Польши поддержал инициативу президента Украины о введении миротворческого контингента", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили возможность отправки миротворческой миссии на юго-восток Украины.

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