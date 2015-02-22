Президент Польши выступил за введение миротворцев в Донбасс

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Польши Бронислав Коморовский поддержал инициативу своего украинского коллеги Петра Порошенко о введении миротворческого контингента на восток Украины.

Report со ссылкой на издание Газета.Ru сообщает, что речь об этом шла во время встречи Коморовского с Порошенко в Киеве.

"Президент Польши поддержал инициативу президента Украины о введении миротворческого контингента", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили возможность отправки миротворческой миссии на юго-восток Украины.