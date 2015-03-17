​Президент Польши отказался от приезда в Москву 9 мая

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Польши Бронислав Коморовский не приедет в Москву на торжества по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Нет такой возможности, чтобы в сложившейся ситуации президент Польши участвовал в праздновании, наблюдая за парадом Победы, в условиях продолжающейся войны на Украине", - заявил Коморовский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что отсутствие глав некоторых европейских государств на праздновании никак не повлияет ни на дух праздника, ни на его масштаб.

Напомним, в январе пресс-секретарь президента Латвии Лига Крапане также заявила, что латвийский глава государства Андрис Берзиньш не поедет в Москву во время торжественного празднования 70-летия Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.