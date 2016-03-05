Президент Польши Анджей Дуда попал в ДТП

Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Автомобиль президента Польши Анджея Дуды съехал в кювет на крупной автомагистрали на юге страны, никто из пассажиров не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщает "Ассоъиатед Пресс".

"Машину занесло, и она съехала на обочину, но никто не пострадал", — заявил президент местному телевидению.

Инцидент мог произойти из-за того, что у одного из колес автомобиля прокололась шина.

Полиция проводит расследование инцидента.