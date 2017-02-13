Президент Перу попросил Трампа депортировать экс-президента страны

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Перу Педро Пабло Кучински в рамках телефонного разговора попросил своего американского коллегу Дональда Трампа рассмотреть заявку об экстрадиции бывшего перуанского лидера Алехандро Толедо обратно в страну.

Как передает Report, со ссылкой на Газета.ру, об этом сoобшил Andina.

«Как сообщили источники в министерстве иностранных дел Перу, президент Кучински попросил Дональда Трампа рассмотреть вопрос о депортации Толедо в Перу, где его ожидает правосудие», — сообщает агентство.

Отмечается, что Трамп, в свою очередь, пригласил своего перуанского коллегу в США.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США не будут задерживать беглого экс-президента южноамериканской страны Алехандро Толедо и препятствовать его вылету в Израиль.