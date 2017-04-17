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    Президент Парагвая отказался от планов баллотироваться на новый срок

    Об этом Орасио Картес сообщил в письме, которое адресовал архиепископу

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Парагвая Орасио Картес не будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году.

    Как передает Report, об этом он сообщил в письме, адресованном архиепископу Асунсьона Эдмундо Валенсуэле.

    "Имею честь обратиться к вашему сиятельству, чтобы сообщить, что я принял решение не выдвигаться ни при каких условиях в качестве кандидата на пост президента республики на срок с 2018 по 2023 гг.", - говорится в документе, который глава государства опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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