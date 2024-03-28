О нас

Президент Палестины утвердил состав нового правительства

Президент Палестины утвердил состав нового правительства Президент Палестины Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы.
Другие страны
28 марта 2024 г. 17:38
Президент Палестины утвердил состав нового правительства
Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы.

Как передает Report, об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, Мустафа представил Аббасу программу реформ, которые планирует реализовать возглавляемый им Кабмин, а также его состав. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) ознакомился с представленными документами и подписал указ об утверждении нового правительства.

Ожидается, что оно будет приведено к присяге в воскресенье, 31 марта. Сам Мустафа, наравне с должностью премьер-министра, займет в новом Кабмине пост главы МИД Палестины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mahmud Abbas yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib

Другие новости из категории

Итальянское командование рассчитывает на увеличение численности армии
Итальянское командование рассчитывает на увеличение численности армии
28 марта 2024 г. 18:45
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
28 марта 2024 г. 17:50
В Лондоне назвали условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США
В Лондоне назвали условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США
28 марта 2024 г. 17:30
Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности перед Пасхой
Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности перед Пасхой
28 марта 2024 г. 17:10
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска в Украину
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска в Украину
28 марта 2024 г. 16:50
Марокканский журналист: Посещение Карабаха позволило мне понять правду
Марокканский журналист: Посещение Карабаха позволило мне понять правду
28 марта 2024 г. 16:46
В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы
В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы
28 марта 2024 г. 15:54
Сильный шторм на западе Франции привел к нарушению движения поездов
Сильный шторм на западе Франции привел к нарушению движения поездов
28 марта 2024 г. 15:45
Армия Нигерии ликвидировала за две недели более 200 боевиков
Армия Нигерии ликвидировала за две недели более 200 боевиков
28 марта 2024 г. 15:10
В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в Крокус Сити Холле
В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в "Крокус Сити Холле"
28 марта 2024 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi