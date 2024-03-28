Президент Палестины утвердил состав нового правительства

Президент Палестины Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы.

Президент Палестины Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы.

Как передает Report, об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, Мустафа представил Аббасу программу реформ, которые планирует реализовать возглавляемый им Кабмин, а также его состав. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) ознакомился с представленными документами и подписал указ об утверждении нового правительства.

Ожидается, что оно будет приведено к присяге в воскресенье, 31 марта. Сам Мустафа, наравне с должностью премьер-министра, займет в новом Кабмине пост главы МИД Палестины.