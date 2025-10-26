Президент Палестины издал декларацию, определяющую и.о. главы ПНА до выборов

Президент Палестины Махмуд Аббас издал новую конституционную декларацию, согласно которой вице-президент займет пост исполняющего обязанности главы Палестинской национальной администрации (ПНА), если этот пост останется вакантным.

Как передает Report, об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на документ.

Согласно указу, "в случае, если пост главы ПНА станет вакантным в отсутствие Законодательного совета, заместитель председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины и вице-президент Государства Палестина временно возьмут на себя исполнение обязанностей президента ПНА на срок, не превышающий 90 дней, в течение которых будут проведены свободные и прямые выборы для избрания нового президента в соответствии с законом о выборах Палестины".