Президент Пакистана сегодня отправится с визитом в Китай
    Президент Пакистана сегодня отправится с визитом в Китай

    Президент Пакистана Асиф Али Зардари совершит официальный визит в Китай с 25 апреля по 1 мая.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана.

    Зардари посетит город Чанша (провинция Хунань) с 25 по 27 апреля, а затем направится в Санья (провинция Хайнань), где будет находиться с 28 апреля по 1 мая.

    В ходе визита запланированы встречи с руководством провинций, на которых стороны обсудят двусторонние отношения между Пакистаном и Китаем, уделив особое внимание экономическому и торговому сотрудничеству, а также реализации Китайско-пакистанского экономического коридора (China-Pakistan Economic Corridor).

    Отмечается, что визит проходит в рамках традиции регулярных контактов на высоком уровне между двумя странами и имеет особое значение в связи с 75-летием установления дипломатических отношений, которое отмечается в этом году.

    Асиф Али Зардари Пакистан Китай
    Pakistan Prezidenti bu gün Çinə səfər edəcək

    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНО

    Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

    Зеленский: В Кипре достигнута договоренность о продвижении процесса вступления Украины в ЕС

