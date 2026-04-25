Президент Пакистана сегодня отправится с визитом в Китай

Президент Пакистана Асиф Али Зардари совершит официальный визит в Китай с 25 апреля по 1 мая.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана.

Зардари посетит город Чанша (провинция Хунань) с 25 по 27 апреля, а затем направится в Санья (провинция Хайнань), где будет находиться с 28 апреля по 1 мая.

В ходе визита запланированы встречи с руководством провинций, на которых стороны обсудят двусторонние отношения между Пакистаном и Китаем, уделив особое внимание экономическому и торговому сотрудничеству, а также реализации Китайско-пакистанского экономического коридора (China-Pakistan Economic Corridor).

Отмечается, что визит проходит в рамках традиции регулярных контактов на высоком уровне между двумя странами и имеет особое значение в связи с 75-летием установления дипломатических отношений, которое отмечается в этом году.