​Президент Обама угрожает прекратить переговоры с Ираном

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Обама заявил, что Соединенные Штаты прекратят переговоры с Ираном по вопросу о его ядерной программе, если приемлемое соглашение не будет достигнуто.

Как передает Report со ссылкой на BBC, в ходе интервью, которое президент дал телеканалу CBS, он сказал, в частности, что США необходимо быть уверенными в том, что Иран откажется от попыток создания ядерного оружия.

По словам Обамы, Иран серьезно относится к переговорам, и ряд противоречий удалось преодолеть, однако разногласия сохраняются.