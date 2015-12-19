Президент Обама отменил запрет на экспорт нефти из США

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал закон о бюджете страны на следующей год.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, одним из важнейших пунктов документа является отмена запрета нефти из США впервые за 40 лет.

Данную меру до этого одобрила верхняя палата конгресса, сенат. Накануне — палата представителей.

Бюджет Соединенных Штатов в 2016 году составит $1,1 трлн. Кроме того, в пакет включены еще $680 млрд в качестве налоговых льгот для физических и юридических лиц, например, на развития альтернативной энергетики.

Запрет на экспорт нефти из США был введен еще в 1970-х, когда США страдали от дефицита топлива на внутреннем рынке в связи с нефтяным эмбарго арабских стран. Стоит отметить, что нефтяной кризис тогда стал серьезным ударом по автопромышленности страны, благодаря чему на рынок США впервые массово вошли японские автомобили, а американские предприятия терпели крупные убытки.