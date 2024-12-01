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Президент ОАЭ провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой

Президент ОАЭ провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора со своим сирийским коллегой Башаром Асадом выразил поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 14:00
Президент ОАЭ провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора со своим сирийским коллегой Башаром Асадом выразил поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении эмиратского агентства WAM по итогам беседы лидеров двух стран.

Согласно информации, что Аль Нахайян поддерживает "любые усилия, направленные на поиск мирного решения сирийского кризиса для реализации стремления братского сирийского народа к стабильности и развитию".

Кроме того, президент ОАЭ указал на необходимость обеспечения единства Сирии и суверенитета страны над всеми ее территориями.

Асад в разговоре с президентом ОАЭ заявил, что Сирия способна победить террористов с помощью союзников и друзей.

Напомним, что 30 ноября сирийская армия сообщила, что была вынуждена перегруппировать свои силы при отражении атаки террористов в Алеппо, чтобы сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих, и в настоящее время готовится к контратаке.

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