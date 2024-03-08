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Президент ОАЭ помиловал более 700 заключенных в преддверии Рамазана

Президент ОАЭ помиловал более 700 заключенных в преддверии Рамазана Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян помиловал более 700 человек в преддверии священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году начнется 10 марта.
Другие страны
8 марта 2024 г. 04:13
Президент ОАЭ помиловал более 700 заключенных в преддверии Рамазана

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян помиловал более 700 заключенных в преддверии священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году начнется 10 марта.

Как передает Report, об этом сообщило эмиратское агентство WAM.

Президент распорядился освободить 735 заключенных из пенитенциарных учреждений страны. Агентство также отмечает, что глава государства пообещал погасить финансовые обязательства помилованных перед государством.

В соответствии с мусульманским лунным календарем Рамазан в 2024 году начнется с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля.

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