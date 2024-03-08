Президент ОАЭ помиловал более 700 заключенных в преддверии Рамазана

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян помиловал более 700 человек в преддверии священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году начнется 10 марта.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян помиловал более 700 заключенных в преддверии священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году начнется 10 марта.

Как передает Report , об этом сообщило эмиратское агентство WAM.

Президент распорядился освободить 735 заключенных из пенитенциарных учреждений страны. Агентство также отмечает, что глава государства пообещал погасить финансовые обязательства помилованных перед государством.

В соответствии с мусульманским лунным календарем Рамазан в 2024 году начнется с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля.