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    Президент Молдовы: Я не просил у Путина денег

    Игорь Додон не исключил аннулирование соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не просил финансовой помощи у президента России Владимира Путина, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Мы приехали сюда не за деньгами. Я не просил у Путина денег. Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать", — заявил  он. 

    И.Додон отметил, что молдаване - трудолюбивый народ, который сам сможет накормить свою страну.

    При этом президент Молдовы не исключил аннулирование соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Он сказал, что существует реальная ситуация и руководство Молдовы является прагматиками.

    По мнению И.Додона, ряд договоров между Молдовой и ЕС были подписаны поспешно. 

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