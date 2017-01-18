Президент Молдовы: Я не просил у Путина денег

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не просил финансовой помощи у президента России Владимира Путина, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Мы приехали сюда не за деньгами. Я не просил у Путина денег. Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать", — заявил он.

И.Додон отметил, что молдаване - трудолюбивый народ, который сам сможет накормить свою страну.

При этом президент Молдовы не исключил аннулирование соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Он сказал, что существует реальная ситуация и руководство Молдовы является прагматиками.

По мнению И.Додона, ряд договоров между Молдовой и ЕС были подписаны поспешно.