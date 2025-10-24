Президент Молдовы выдвинула Александра Мунтяну на пост премьера

После консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду подписала указ о выдвижении Александру Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Желаю ему успеха в формировании правительства, которое заслужит доверие парламента и выполнит самые важные ожидания граждан: сохранение мира, подготовку страны к вступлению в ЕС, укрепление экономики и повышение уровня жизни людей", - заявила Санду.

Ранее, сам Александру Мунтяну заявил, что в случае избрания приложит все усилия для работы на благо родины, чтобы развивать ее и быть частью большой европейской семьи.

Назначенный кандидат должен представить парламенту членов и программу правительства для получения вотума доверия.

Александру Мунтяну 61 год. Он экономист, преподаватель университета и бизнесмен. У него есть гражданства Молдовы, Румынии и США.