Президент Молдовы выдвинула Александра Мунтяну на пост премьера
- 24 октября, 2025
- 13:02
После консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду подписала указ о выдвижении Александру Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра страны.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Желаю ему успеха в формировании правительства, которое заслужит доверие парламента и выполнит самые важные ожидания граждан: сохранение мира, подготовку страны к вступлению в ЕС, укрепление экономики и повышение уровня жизни людей", - заявила Санду.
Ранее, сам Александру Мунтяну заявил, что в случае избрания приложит все усилия для работы на благо родины, чтобы развивать ее и быть частью большой европейской семьи.
Назначенный кандидат должен представить парламенту членов и программу правительства для получения вотума доверия.
Александру Мунтяну 61 год. Он экономист, преподаватель университета и бизнесмен. У него есть гражданства Молдовы, Румынии и США.