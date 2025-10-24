İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürüb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:20
    Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürüb
    Aleksandru Muntyanu

    Moldova Prezidenti Maya Sandu parlament fraksiyaları ilə məsləhətləşmələrdən sonra Aleksandru Muntyanunun ölkənin baş naziri vəzifəsinə namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Ona parlamentin etimadını qazanacaq və vətəndaşların ən vacib gözləntilərini (sülhü qorumaq, ölkəni Avropa İttifaqına üzvlüyə hazırlamaq, iqtisadiyyatı gücləndirmək və insanların həyat səviyyəsini yüksəltmək) həyata keçirəcək hökumətin formalaşdırılmasında uğurlar arzulayıram ", - M.Sandu bildirib.

    Təyin edilmiş namizəd etimad votumu üçün hökumət üzvlərini və proqramını parlamentə təqdim etməlidir.

    Qeyd edək ki, 61 yaşlı namizəd iqtisadçı, universitet müəllimi və investisiya sahəsindəki fəaliyyəti tanınır. O, Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığına malikdir. Muntyanu rumın, rus, ukrayna, ingilis və fransız dillərini bilir.

    Moldova baş nazir namizəd
    Президент Молдовы выдвинула Александра Мунтяну на пост премьера

    Son xəbərlər

    13:36

    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısına Qazaxlstanda olacaq

    Biznes
    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    13:24

    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək

    Biznes
    13:23

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

    Xarici siyasət
    13:20

    Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürüb

    Digər ölkələr
    13:17

    Azərbaycanın əsas rəqəmsal mükafatı "NETTY 2025" üçün müraciətlərin qəbulu davam edir!

    İKT
    13:13

    Orban: Macarıstan ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyalarından zərər görmək istəmir

    Digər ölkələr
    13:11

    Təşkilatçı: Qarabağa indiyə kimi 600-dən çox səyahətçi səfər edib

    Xarici siyasət
    13:10

    Deputat: İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsində dəyişiklik vətəndaş üçün əlavə maliyyə yükü yaratmır

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti