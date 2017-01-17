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    Президент Молдовы рассчитывает в течение 2-3 лет решить проблему Приднестровья

    К сожалению, в начале 2000-х мы уже один раз упустили возможность решения этой проблемы

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Политическое урегулирование в Приднестровье может быть достигнуто в ближайшие 2-3 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент Молдовы Игорь Додон на встрече со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    "К сожалению, в начале 2000-х мы уже один раз упустили возможность решения этой проблемы… Мы считаем, что в нынешней геополитической ситуации развивается новая возможность для того, чтобы этот вопрос начали решать, чтобы в ближайшие годы, надеюсь 2-3 года, мы достигли политического урегулирования приднестровского конфликта", — заявил Додон. 

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