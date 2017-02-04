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    Президент Молдовы предложил особый статус для Приднестровья

    Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика должна пройти процедуру реинтеграции

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика должна пройти процедуру реинтеграции в статусе особого образования.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства сообщил после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

    "Мы обсудили формат сотрудничества для нахождения оптимальных решений в интересах людей по обе стороны Днестра", - указал И.Додон.

    Он также выразил надежду на то, что С.Курц окажет влияние на развитие процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

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