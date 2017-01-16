Президент Молдовы потребовал отозвать посла в Румынии

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон потребовал от правительства начать процедуру отзыва посла в Румынии Михая Грибинчи, заявившего, что лишение бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску молдавского гражданства может быть признано неконституционным.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

В письме к правительству Додон отметил, что "своими высказываниями господин Грибинча не только нарушил этические принципы, но и продемонстрировал поддержку политических взглядов из-за рубежа, что идет вразрез с национальными интересами".

По словам Додона, "так как предоставление и отзыв гражданства – это исключительная компетенция президента Молдовы, то ни один представитель дипломатических миссий республики не имеет права высказывать свое мнение относительно законности изданного президентом документа".

В июне прошлого года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января.