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    Президент Молдовы потребовал отозвать посла в Румынии

    Игорь Додон: Предоставление и отзыв гражданства – это исключительная компетенция президента Молдовы

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон потребовал от правительства начать процедуру отзыва посла в Румынии Михая Грибинчи, заявившего, что лишение бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску молдавского гражданства может быть признано неконституционным.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА  Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

    В письме к правительству Додон отметил, что "своими высказываниями господин Грибинча не только нарушил этические принципы, но и продемонстрировал поддержку политических взглядов из-за рубежа, что идет вразрез с национальными интересами". 

    По словам Додона, "так как предоставление и отзыв гражданства – это исключительная компетенция президента Молдовы, то ни один представитель дипломатических миссий республики не имеет права высказывать свое мнение относительно законности изданного президентом документа".

    В июне  прошлого года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. 

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